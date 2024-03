Siebe Leemans en Kobalt winnen 1,40m in Lier

Siebe Leemans heeft op de tweede week van de Springtour in Lier de 1,40m direct op tijd gewonnen. Met de Harley VDL-zoon Kobalt bleef Leemans ruim zeventig concurrenten voor door foutloos te finishen in 62,08 seconden. Joost Martens werd tweede. In de tweede 1,40m-rubriek was er een top drie-klassering voor Kevin Jochems.

Met Kiev (v. Extase) kwam Joost Martens het dichtst bij winnaar Siebe Leemans in de buurt. Hij kwam in 62,91 seconden aan de finish. Bas Moerings en Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof) werden zevende in 0/65,49, Kim Emmen en Kaiser DMH (v. Cardento) volgden met 0/66,20 op plaats negen.

Jochems in top drie

In de tweede 1,40m-rubriek kwamen eveneens dik zeventig combinaties aan de start. Kevin Jochems zette met Looks Good de Liebri Z (v. Lector van den Bisschop) een foutloze ronde neer en met 63,30 op de teller zette hij de derde tijd neer. Przemyslaw Konopacki won de rubriek met No Limit (v. Numero Uno). De Poolse ruiter klokte een tijd van 62,74 seconden.

