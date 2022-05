Siebe Leemans en Yoni van Santvoort naar plaatsen een en twee in 1,40m GP Eindhoven

Siebe Leemans snelde in een prachtig gereden barragerit naar de overwinning in de CSI1* GP van het internationaal concours hippique in Eindhoven. Op het prachtige concoursterrein aan de Karpendonkse Plas reed hij met Plopsa Bleu Z (v.Pilot Blue) als enige onder de 34 seconden in de barrage en won daarmee de rubriek en 1650 euro. De tweede plaats werd bezet door Yoni van Santvoort met Esprit (v.Sir Scandic) voor Yannick Janssen Van Grunsven met Eloma's Blue SFN (v.Mr.Blue) die als derde eindigde.

Roosje Brouwer reed in de barrage wederom foutloos met Ike (v.Big Star) maar vond dat dit nog niet het moment was om vol gas te geven met de pas 8-jarige ruin. Ze werd vierde en maakte de hegemonie van de Nederlanders in deze proef compleet.

Bert Jan van der Pol en Ralph Slaats kregen beiden een volgprijs. Ze hadden in de eerste ronde een springfout maar hun basistijden waren afdoende voor de plaatsen negen en twaalf.

De jeugd heeft de toekomst

Een bijzondere prestatie werd geleverd door de twee jongste deelnemers aan de barrage, Yoni van Santvoort (13) en Siebe Leemans (16). Siebe Leemans bracht Plopsa Blue Z driemaal aan de start in Eindhoven waarvan hij tweemaal won en de andere rubriek tweede werd. Voorwaar een resultaat dat wederom laat zien dat Siebe Leemans een blijvertje is en alleen tijd nodig heeft.

Het andere talent is Yoni van Santvoort. Ze moest als eerste van start en zette een serieuze tijd neer van 34.22 seconden. De concurrentie wist dat er niet stilgezeten kon worden wilde men die tijd kloppen.

Op 13-jarige leeftijd parcoursen van deze hoogte voorop rijden is niet velen van die leeftijd gegeven en verdient de eer die haar toekomt.

Uitslag