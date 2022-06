Siebe Leemans flikt het weer en grijpt zege in pony GP

Siebe Leemans zit in een winning streak. Hij kan er bijna achterstevoren op gaan zitten en dan nog lukt het. Na zijn successen afgelopen weekend op het CSI Eindhoven waar hij o.a. de CSI1* GP won was het in Veeningen weer raak met een dubbele nulronde in de landenwedstrijd en nu winst in de 1,30m. CSI P-GP. Met Noriego vd Riloo (v.For Pleasure) reed hij een intelligente barrage. Snel genoeg om de anderen onder druk te zetten maar gecontroleerd genoeg om geen fout uit te lokken door de snelheid te overdrijven. Tweede werd de Britse amazone Tilly Bamford met Lapislazulli (v.Dun) gevolgd door Marthe-Louise Dieu met Swarovski (v.Anydale Ron).