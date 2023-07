Siebe Leemans heeft vleugels in Valkenswaard

Siebe Leemans rijgt op CSI Valkenswaard succes na succes aaneen en is bezig aan een ware zegereeks. Vrijdag won hij met Karamella (v. Plot Blue) het 1,35 m en voegde daar even later met Kobalt (v. Harley) een zege in het 1,40 m aan toe. Nu heeft de zeventienjarige ruiter alweer zijn volgende succes te pakken: met Karamella was hij vandaag de beste in het 1,40 m direct op tijd.

In deze rubriek van 59 deelnemers was Siebe Leemans de enige die onder de 60 seconden dook. Met zijn snelle tijd van 59,90 seconden mocht hij de terecht de hoofdprijs in ontvangst nemen. Camila Mazza de Benedicto uit Brazilië deed er met Crush On (v. Cabachon) 60,72 seconden over en werd tweede. De Duitse ruiter Felix Hassmann zette met Elli (v. Eldorado vd Zeshoek) de derde tijd van 62,24 seconden neer.

Schellekens

Voor Nederland deed ook Tom Schellekens goede zaken. Met Jingle Bells AC werd hij vierde en met Jolet van de Zietfort (v. Joop III) zevende.

Uitslag

Bron: Horses.nl