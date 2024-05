Siebe Leemans klasse apart in Derby Tour Eindhoven: ‘Karamella is gewoon snel’

De 17-jarige Liebe Leemans werd nog maar kort geleden gekroond tot Nederlands kampioen bij de young riders en heeft nu alweer zijn volgende succes te pakken. Op CSI Eindhoven was hij met Karamella (v. Plot Blue) vandaag in de Derby Tour over 1,40 m. een klasse apart en zo ging de overwinning naar de jongste deelnemer van deze rubriek.

Siebe Leemans kwam met Karamella in 65,88 seconden over de finish. Bij die razendsnelle tijd kwam niemand in de buurt. Beste poging deed Conan Wright met Jsh Ice Man (v. Ameretto). Hun tijd van 70,58 seconden was goed voor de tweede plaats. Wout-Jan van der Schans en For The Moment (v. Mr. Blue) spongen in 71,00 seconden naar de derde plaats.

Joppen en Van Grunsven

Naast de top drie hielden nog twee combinaties de lei schoon. Dat waren Loewie Joppen met Important Style VK (v. Falaise de Muze) en Jens van Grunsven met Greatlight VDL (v. VDL Zirrocco Blue). Met 74,62 seconden eiste Joppen de vierde prijs op en Van Grunsven sloot met 76,30 seconden aan op de vijfde plaats.

Goed begin

“Ik wilde eigenlijk gewoon een fijne ronde rijden, maar Karamella is gewoon snel dus liep het zo”, vertelt Siebe Leemans. En het liep snel want Leemans volbracht het parcours zonder fouten in een tijd van 65,88 seconden, waarmee hij bijna 5 seconden sneller was dan Conan Wright. Een goede voorbereiding hielp mee aan de overwinning. “Ik ben twee keer gaan oefenen om Karamella aan de derby hindernissen te laten wennen. Dit is een goed begin voor zaterdag, ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / CSI Eindhoven