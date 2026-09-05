Siebe Leemans laat iedereen achter zich in 1,40 Lier

Ellen Liem
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Siebe Leemans, hier met Gem vd Riloo Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Siebe Leemans heeft Plopsa Blue Z (v. Plot Blue) uitstekend aan het springen in Lier. Vrijdag werd de combinatie al derde in het 1,40. en vandaag ging daar nog een schep bovenop. In het speed & handiness over 1,40 m. bleef Leemans met de elfjarige schimmelmerrie de concurrentie voor.


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