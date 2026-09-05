Siebe Leemans laat iedereen achter zich in 1,40 Lier

Siebe Leemans heeft Plopsa Blue Z (v. Plot Blue) uitstekend aan het springen in Lier. Vrijdag werd de combinatie al derde in het 1,40. en vandaag ging daar nog een schep bovenop. In het speed & handiness over 1,40 m. bleef Leemans met de elfjarige schimmelmerrie de concurrentie voor.
combinatie wedstrijd hoofdprijs dus derde wedstijdpauze succesvol. deze in pas gedwongen De won van en dat 66,32 van weer rubriek seconden vandaag Lier de en Z Blue 43 de uiterst de verloopt voor combinaties. internationale Plopsa is klokte daarmee Leemans Na
Kuijpers Ook de in top Thijssen en
67,36 vijfde. van top Jersey 69,94 Kassander nakomeling Mel Reflex Roosakker met de Leemans sprong seconden in met naar Thijssen twee een en amazones met plek in d’Esprit Kuijpers vijf: plaats, Nederlanders derde Rintintin een Kuijpers. Van’T van de Thijssen Naast een Beide tijd bemachtigden en deden werden nog Van’T dat seconden Roodakker.
Kenny en Monaghan
nestelden Kenny uit zich Pomme) (v. tweede de Monaghan de Mariposa met MTT Vagabond (v. met Sean La combinaties twee Darragh Tussen Nederlanders Roger Nondon London) Ierland. de werd vierde. en
Uitslag
Bron: Horses.nl
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