Siebe Leemans nipt tweede in 1.40m Lier

Siebe Leemans werd vanavond nipt tweede in het 1.40m in Lier. Met de 8-jarige merrie Karamella (Plot Blue x Damiro B) reed hij een foutloze eerste ronde en wist hij ook in de barrage foutloos te blijven. Hij klokte een tijd van 33.45 seconden en eindigde daarmee op een tiende na op de tweede plaats.