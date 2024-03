Siebe Leemans opnieuw in de prijzen in Lier

Siebe Leemans weet op het CSI Lier menig envelopje mee naar huis te nemen. Ditmaal stuurde hij de KWPN-merrie Karamella (v.Plot Blue) naar een derde plaats in het 1.40m, verreden over twee fasen. In een deelnemersveld van 82 combinaties, bleven er maar liefst 41 ruiters foutloos.

De winst ging naar Pieter Kenis, die met de merrie Obeisse de Regor (v.Quidam de Revel II Z) 35,78 seconden op de klok noteerde. Hiermee was hij beduidend sneller dan de nummer twee, Jone Illi. De Fin had met de KWPN-merrie Eolita L (v.Verdi TN) 37,29 seconden nodig. Leemans sloot de top drie af in een tijd van 37,47 seconden.

Top-10

Kevin Jochems reed met de negenjarige merrie Looks Good de Liebri Z (v.Lector van den Bisschop) naar een achtste plaats. Hij werd gevolgd door John Steegs in het zadel van de Eldorado van de Zeshoek TN-zoon Gomez.

Uitslag

Bron: Horses.nl