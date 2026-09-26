Siebe Leemans sluit topdag in Bonheiden af met winst in 1,45m

Een derde, een tweede én een eerste plaats: Siebe Leemans maakte vandaag indruk op het CSI in Bonheiden. De Nederlandse ruiter stond met drie verschillende paarden telkens op het podium en sloot zijn sterke dag af met de overwinning in het 1,45 m. met Plopsa Blue Z (v. Plot Blue). Eerder werd hij derde met Gem van de Riloo Z (v. Gemini) in het 1,35 m. en tweede met Osinaa Black (v. Diamant de Semilly) in de finale voor zeven- en achtjarigen.
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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