Siebe Leemans terug na zware tegenslag: ‘Ik ben het gevoel gelukkig niet kwijt’

Het sportieve jaar 2025 van Siebe Leemans begon veelbelovend en in aanloop naar de Europese kampioenschappen in Riesenbeck stapelden de hoogtepunten zich op voor de jonge ruiter. Hij won de tweesterren Grote Prijs van Rotterdam, prolongeerde zijn Nederlandse titel bij de young riders en maakte indruk bij zijn seniordebuut in de landenwedstrijd tijdens de EEF Nations Cup in Drammen, waar hij dubbel foutloos bleef. Alles leek in de plooi te vallen voor een sterk kampioenschap. Maar in Riesenbeck sloeg het noodlot toe. Leemans werd getroffen door een klaplong en belandde in het ziekenhuis – het begin van een ware nachtmerrie voor de pas negentienjarige ruiter. Inmiddels is hij aan de beterende hand en heeft hij zijn eerste meters in de ring weer gemaakt.