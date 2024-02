Siebe Leemans wint 1.40m Kronenberg met Plopsa Blue Z

Siebe Leemans won vandaag het 1.40m in Lier met Plopsa Blue Z (v. Plot Blue). Hij klokte met de 9-jarige merrie een tijd van 52.40 seconden in het parcours wat direct op tijd werd verreden.

Leemans was Marcus Westergren hiermee te snel af. De Zweed reed Fellaini de Liebri Z (v. Faustino de Tili) foutloos rond in 52.54 seconden. De derde plaats was voor de Braziliaanse Bruno Martins Costa met Otello de Kalvarie (v. Gemini XX).

Steeghs, Maarse, van den Broek en Uytendaal

Verdere Nederlandse klasseringen waren er in deze rubriek voor John Steeghs, Dave Maarse, Monique van den Broek en Pascal Uytendaal. Steeghs werd vierde met Gomez (v. Eldorado vd Zeshoek) en zette een tijd van 53.86 seconden op het scorebord. Dave Maarse bleef ook foutloos en werd negende met Kaiserin (v. Zapatero). Monique van den Broek en Pascal Uytendaal vielen net buiten de top tien met een elfde en twaalfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl