Siebe Leemans wint GP Lamprechtshausen: ‘Alles wat ik wilde doen, lukte’

Siebe Leemans beleefde vorige week een aantal uiterst succesvolle dagen op in Lamprechtshausen. De Nederlands kampioen stuurde Voodstock de l'Astree (v. Quinola du Park) op zondag naar de overwinning in de hoofdrubriek voor pony's en won daarmee zijn eerste Grand Prix.

De veertienjarige Leemans kan dus terugkijken op een geslaagd concours. Hij nam naast Voodstock de l’Astree ook zijn palomino Orchid’s Lonette mee. “De eerste dag was het wellicht niet mijn intentie om te winnen, maar Lonette liep heel goed en sprong naar de derde plaats. Op zaterdag won ik met haar de 1,20-meter rubriek. Ook toen ging ik niet volop voor de winst, maar er werd niet heel snel gereden en ook al gaf ik nog niet alles, kwam ik alsnog als snelste over de finish. Met Voodstock de l’Astree had ik op die dag een balkje.”

Alles lukte

Op zondag bracht Leemans alleen Voodstock de l’Astree aan start. “De Grote Prijs wilde ik heel graag winnen en in het basisparcours verliep alles al heel goed. Ik kwam foutloos over de finish en kwalificeerde me voor de barrage. Daar moest ik het opnemen tegen één amazone, maar desondanks was het heel spannend. Zij kwam namelijk als eerste aan start en zette een scherpe, snelle rit neer. Ik moest dus alles op alles zetten om te winnen, en dat lukte. Alles wat ik wilde doen, lukte.”

Al goed onderweg

Komende week komt Leemans in het Nederlands team aan start op CSI Opglabbeek. “Dat is ook een mooi, groot concours. Ik vind het fantastisch om aan zulke evenementen mee te kunnen doen en ik ben er al goed mee bezig om een professionele carrière in de paardensport tegemoet te gaan”, vertelt de ruiter enthousiast.

Bron: Horses.nl