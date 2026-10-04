Siebe Leemans wint Grote Prijs Bonheiden

Petra Trommelen
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Siebe Leemans wint Grote Prijs Bonheiden featured image
Siebe Leemans met Assie Mie Nou Z Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Vorige week was Siebe Leemans al succesvol in Bonheiden en dit weekend zet de twintigjarige ruiter die lijn door. Vandaag volgde de kers op de taart met de overwinning in de 1,45 m. Grote Prijs. Met Assie Mie Nou Z (v. Aganix du Seigneur) zette Leemans in de negenkoppige barrage de snelste tijd neer. Tom Schellekens behaalde met Nala van de Zietfort (v. El Barone 111 Z) de derde plaats.


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