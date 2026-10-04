Siebe Leemans wint Grote Prijs Bonheiden

El klokte Axel en de in de volgde 42,84 Barone met in finish barrage) (v. seconden Belg tweede. geplaatste (v. de van seconden Vandoorne winnende De met tijd start aan de 41,58 de combinaties tien Hank de en Zietfort Leemans Z) seconden in 41,95 zette derde. Hus 111 van Tom Nederlandse (Carlos Guerreiro als de Drie kwam Gaudi Schellekens over niet neer. van daarmee waren Nala kwam werd afkomst. Toulon)

eindigde één en Amber Checkpoint kreeg (v. springfout Z daarmee Comilfo BB met als achtste. Fijen Z) Plus

Uitslag

Bron: Horses.nl