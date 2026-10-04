Siebe Leemans wint Grote Prijs Bonheiden

Vorige week was Siebe Leemans al succesvol in Bonheiden en dit weekend zet de twintigjarige ruiter die lijn door. Vandaag volgde de kers op de taart met de overwinning in de 1,45 m. Grote Prijs. Met Assie Mie Nou Z (v. Aganix du Seigneur) zette Leemans in de negenkoppige barrage de snelste tijd neer. Tom Schellekens behaalde met Nala van de Zietfort (v. El Barone 111 Z) de derde plaats.
El klokte Axel en de in de volgde 42,84 Barone met in finish barrage) (v. seconden Belg tweede. geplaatste (v. de van seconden Vandoorne winnende De met tijd start aan de 41,58 de combinaties tien Hank de en Zietfort Leemans Z) seconden in 41,95 zette derde. Hus 111 van Tom Nederlandse (Carlos Guerreiro als de Drie kwam Gaudi Schellekens over niet neer. van daarmee waren Nala kwam werd afkomst. Toulon)
eindigde één en Amber Checkpoint kreeg (v. springfout Z daarmee Comilfo BB met als achtste. Fijen Z) Plus
Uitslag
Bron: Horses.nl
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