Sienna Charles blijft sterke concurrentie voor in 1.45m Kronenberg

Sienna Charles was vanmorgen de snelste in een grote barrage op 1.45m-niveau in Kronenberg. De 22-jarige zus van Harry Charles moest het opnemen tegen maar liefst 17 concurrenten en was met 0 in 37,27 seconden de beste van deze sterk bezette barrage. Mans Thijssen kreeg met de elfjarige Holsteiner Zeppelin Blue (v. Zirocco Blue) in de race tegen de klok 12 strafpunten en werd 15-de, Demi van Grunsven bleef door een tijdfout met de tienjarige KWPN-merrie Jillz (v. Dexter R) buiten de barrage.