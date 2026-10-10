Simon Delestre houdt Sanne Thijssen van de winst in Rome

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Simon Delestre houdt Sanne Thijssen van de winst in Rome featured image
Sanne Thijssen, hier met Cupcake Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Sanne Thijssen en de For Pleasure-dochter Farah Z blijven indruk maken. Na hun derde plaats in het vijfsterren 1,50m in St. Tropez, bijna een maand geleden, voegden ze vandaag een tweede plaats toe aan hun palmares in het vijfsterren 1,50m in Rome. In het Table A-parcours direct op tijd moesten Thijssen en de negenjarige merrie alleen hun meerdere erkennen in Simon Delestre met Crazy Daisy (v. Chacco Blue).


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