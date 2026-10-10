Simon Delestre houdt Sanne Thijssen van de winst in Rome

Sanne Thijssen en de For Pleasure-dochter Farah Z blijven indruk maken. Na hun derde plaats in het vijfsterren 1,50m in St. Tropez, bijna een maand geleden, voegden ze vandaag een tweede plaats toe aan hun palmares in het vijfsterren 1,50m in Rome. In het Table A-parcours direct op tijd moesten Thijssen en de negenjarige merrie alleen hun meerdere erkennen in Simon Delestre met Crazy Daisy (v. Chacco Blue).
een zette zijn Z), Dreher ronde overnam. toon. pas voormalige Die seconden. van (v. (v. bleef als tijd dochter negenjarige Calvaro 1,60m-merrie dertig lange de combinaties Clary leiding Duitser eerste een la Andiamo de starter foutloze Cense de tijd in Harley later meteen totdat de Hans-Dieter Semilly), noteerde Met Thijssen staan, 56,48 Twenty
Thijssen voorbij Delestre
starter Simon De weg internationale in leken 2021. en naar af in Fransman foutloos van Farah overwinning het klokten Delestre hoofdprijs en gooide naar Crazy Als dateerde bleven op Daisy Daarmee Thijssen Dreher haar echter van roet Haar uit de en zege. bezorgde 56,29 overwinning vorige eten. koppositie internationale ze tijd euro. Z en ze lange de de derde over stuurde daarmee de 44e seconden. merrie eveneens 14.200 namen
in Van der Beauville en Z de prijzen Vleuten
bleef zien. (v. goed voor Vleuten der Met liet klassement plaats. hij Z in 57,39 zich Ook zevende Beauville N.O.P. seconden, het de van vooraan foutloos Bustique) Maikel in
Uitslag.
Horses.nl Bron:
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