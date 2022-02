Simon Delestre nipt naar winst in 1.50 rubriek CSI5* Doha, Bles achtste

Als een van de laatste deelnemers op de startlijst wist de Fransman Delestre wat hem te doen stond vanmiddag in de rankingproef 1.50 gelijk op tijd in Doha. Sneller rijden dan de 58.97 seconden die Peder Fredricson Met Hansson WI (v.Hip Hop) op het bord had gezet. Met Dexter Fontenis Z (v.Diarado) lukte dat in 58.91 seconden net en daarmee kaapte Delestre de eerste prijs van 12825 euro vlak voor de neus van de Zweed weg. Derde werd Phillip Schulze-Topphoff met Clemens de la lande (v.Comme Il Faut)