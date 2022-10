Simon Delestre stuurt Chesall Zimequest (17) met pensioen

Simon Delestre heeft op Facebook bekend gemaakt dat zijn toppaard Chesall Zimequest (v. Casall) op 17-jarige leeftijd met pensioen gaat. Delestre reed de Holsteiner sinds 2015. De combinatie boekte samen op het hoogste niveau onder andere overwinningen in Brussel, Rome, Madrid, Parijs, Basel, Shanghai, St. Tropez, Knokke, Valence, en Verona.

Vorig jaar kwam de combinatie in oktober voor het laatst in St. Tropez-Grimaud op een internationale wedstrijd aan de start. Op Franse bodem zette ze nog een goede prestatie neer door de tweede plaats te bemachtigen in een 1.50m direct op tijd.

In 2016 beste paard ter wereld

Delestre schrijft op Facebook: ”Onze lieve Chesall zal niet meer op wedstrijden worden uitgebracht, maar fijne dagen in de wei doorbrengen. Wat een carrière en een succes! In 2016 werd je geëerd als beste paard ter wereld. Door jouw talent werd ik dat jaar de nummer 1 van de wereld. Bedankt voor alles wat we samen hebben gedaan.”

Bron: Horses.nl/Facebook