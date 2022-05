Simon Delestre wint CSI5* 1.45m Madrid, Bart Bles en Gin D net buiten de top-10￼

Simon Delestre was veruit de snelste tijdens de 1.45m inloopproef vandaag. In het zadel van Dexter Fontenis Z (v. Diarado) snelde Delestre in een tijd van 33.25 seconde naar de overwinning. Op iets meer dan een seconde achterstand vinden de Pius Schwizer met Casallino (v. Casall). Derede werd de Griekse Ioli Mytilineou en La Perla Vd Heffinck (v. Cooper van de Heffinck).

De tweefasen proef over een hoogte van 1.45m was een mooie openingsrubriek vandaag. Maar liefst 53 combinaties gingen van start. De Nederlanders haalde de top-10 niet. Het beste Nederlandse resultaat vandaag komt op naam van Bart Bles. Samen met Gin D (v. Clinton) sprong het duo een foutloze eerste en tweede fase. In een tijd van 37.96 seconde was dat goed voor de dertiende laats: nog net binnen de prijzen. Later vanmiddag staat de eerste ronde van de GCL op het programma met o.a. Bart Bles, Harrie Smolders, Jur Vrieling en Sanne Thijssen.

Uitslag.