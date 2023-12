Simon Delestre wint Grand Prix Riyadh

Vanavond stond Riyadh in het teken van de twee-fasen 1.60m. In de tweede fase wisten alleen Simon Delestre en Christian Ahlmann foutloos te blijven, waarbij de fransman beduidend sneller was. In een tijd van 43,55s reed hij I Amelusina R 51 (v.Dexter R) over de finish en nam daarmee een prijzengeld van 75.000 euro mee naar huis.

In de eerste fase wisten maar drie ruiters foutloos te blijven. In de twee fase klokte Christian Ahlmann met de Colestus- zoon Classic Dream 47,89s, goed voor plaats twee. Op plaats drie eindigde de Italiaan Emanuele Camilli. Hij kreeg in de tweede fase een balk met Odense Odeveld (v.Diamant de Semilly) en eindigde daardoor op plaats drie.

Uitslag

Bron:Horses.nl