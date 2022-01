Simon Delestre zegeviert in GP van CSI3* Oliva

12875 euro is de cheque waard die Simon Delestre kreeg voor zijn overwinning met Dexter Fontenis Z (v.Noir Pangare) in de CSI3* GP van Oliva. In een barrage van vijf was hij 1.15 seconden sneller dan Olivier Phillipaerts met H&M Legend Of Love (v.Landzauber). Derde werd Roger Yves Bost met Bluemuch des Baleines (v.Chacco-Blue)