Simon Delestre’s Cayman Jolly Jumper maakt terugkeer in de sport

Cayman Jolly Jumper (v. Hickstead) heeft afgelopen weekend in Opglabbeek zijn terugkeer in de sport gemaakt. Met Simon Delestre in het zadel sprong de twaalfjarige Selle Français-ruin een 1,30m- en een 1,45m-parcours. Jolly Jumper had botoedeem.

“Het is altijd moeilijk om in te schatten wanneer je weer veilig kan beginnen en wanneer alles goed genezen is. Om zeker van m’n zaak te zijn, heb ik ruim de tijd genomen. Hij was alweer eventjes aan het werk, maar ik wilde hem nog niet eerder starten”, vertelt Delestre aan World of Showjumping. Het rentree verliep volgens de Fransman boven verwachting. “Ik had verwacht dat hij wat enthousiaster zou zijn, maar hij sprong heel goed. Misschien dat hij wat kalmer wordt nu hij wat volwassener is.”

Delestre en Jolly Jumper werden op 1 juni nog tweede in de Longines GCT Grand Prix in St. Tropez. In 2022 reed Delestre de ruin op de Wereldkampioenschappen in Herning, waar ze individueel op de zevende plaats eindigden.

Bron: Horses.nl/World of Showjumping