Simone Blum en DSP Cool Hill winnen GP München-Riem

Wereldkampioen Simone Blum was dit weekend in vorm. Met de 10-jarige DSP Cool Hill (Corlensky G x Al Cantino) was ze zaterdag de concurrentie te snel af in de klasse S* GP van München-Riem. Paard en ruiter waren het deelnemersveld van 47 combinaties te snel af door de barrage foutloos af te leggen in een tijd van 47.07 seconden.

In de barrage eindigde Patrick Majher slechts één honderdste langzamer dan de nummer één en pakte daarmee de tweede plaats. Majher zat in het zadel van de hengst Claude 6 (Captain Jack x Cefalo). Richard Gardner maakte het podium compleet met Calisto 5. Met de Colman-zoon Calisto 5 (mv. Quintero) uit de merrielijn van de welbekende dekhengst Casall finishte Gardner foutloos in een tijd van 50.54 seconden. Hans Dieter-Dreher eindigde net naast het podium met de Chacco Blue-zoon cachacco Blue (mv. Cento) met vier strafpunten in een tijd van 47.77 seconden.

Uitslag

Bron: Horsesnl