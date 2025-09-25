Sires of the World: Meganus PS wint openingsrubriek, twee Nederlanders in top vijf

Op het toneel van het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken werd vandaag de openingsrubriek van ‘Sires of the World’ verreden. Hierin kregen de goedgekeurde hengsten een 1,40 m. over tweefasen voorgeschoteld waarin Meganus PS (Messenger x Carthago Z) met Alexa Stais naar de overwinning sprong. Voor Nederland deden Thalessa de Jong en Marriet Smit- Hoekstra uitstekende zaken. Beide amazones sprongen naar een top vijf-klassering.
negenjarige door de PS, eerder maand 28,71 het twee zien en werd Stais. nu sprong de in dat gelijk de debuut Cyprus eerder onder reed voor Eiken Meganus naar was internationale Bij amazone die seconden onder CSI’s ring OS-hengst winst. De Nygaard, Alexa uitgebracht Sato uit met te Zascha deze
twee op Emerald-zoon
(Emerald in Rhodos Britse de me snelste seconden met seconden derde van Chance twee Aldatus de Z Frederik als Z en A Deen (Taloubet 29 on in streep daarmee Z) kwamen met die BWP-hengst over Take x Zij Fensholt de Twee (29,83 de de plaats met naar x combinaties van klokten was verwezen Zangersheide-hengst 29,44 de de Kiekenboer Nicole seconden). Oklund). Pavitt
De en Jong Smit-Hoekstra
Smit-Hoekstra Karan-K Caretano en sprong tienjarige Nissan Kattenheye plaats. Z) De zaken. de de (Kannan vierde Zangersheide-hengst deden Thalessa goede naar de van’t Jong Marriet 30 in seconden Voor x Jong Z Nederland met
(For ijzersterk en Smit-Hoekstra topklasseringen de Houten, vijfde plaats. en de TN Zuidwolde in Deurne seizoen: Pleasure de hengst naar bezig waren een sprong x en zijn 30,08 de vorige For GP er Westfaalse Tubbergen. Vandaag van ze Chacco-Blue) aan in Chacco daarvoor combinatie seconden week wonnen
Heel Van
HV I) Heel Arne tien. Contendro van Keaton hij bemachtigde zevende. top (Kannan de werd plek in de x Nederland een Voor Met Holsteiner ook negenjarige
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.