Sires of the World: Meganus PS wint openingsrubriek, twee Nederlanders in top vijf

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Meganus PS, hier met Eiken Sato. Foto: Gesina Grömping/Equitaris 19.07.24 15 CSI2* - Int. jumping competition against the clock (1.40 m) 1st Qualifier for the CSI2* Grand Prix
Door Ellen Liem

Op het toneel van het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken werd vandaag de openingsrubriek van ‘Sires of the World’ verreden. Hierin kregen de goedgekeurde hengsten een 1,40 m. over tweefasen voorgeschoteld waarin Meganus PS (Messenger x Carthago Z) met Alexa Stais naar de overwinning sprong. Voor Nederland deden Thalessa de Jong en Marriet Smit- Hoekstra uitstekende zaken. Beide amazones sprongen naar een top vijf-klassering.

