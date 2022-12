Six Bar Londen: Joseph Trunkfield met geleend paard over 1,90m

Joseph Trunkfield was maandagmiddag de enige die foutloos bleef over de 1,90m. Met de van zijn lesklant geleende Cruze (v. Crusador) won hij op The London International Horse Show voor eigen publiek de Six Bar.

“Ik heb Cruze letterlijk voor de Horse of the Year Show en deze wedstrijd geleend”, vertelt Trunkfield aan Horse & Hound. “Ik geef les aan zijn eigenaar James Ingham. Ik had het geluk aan deze wedstrijd te mogen deelnemen en heb James daarop gevraagd of ik Cruze mocht lenen. Dat mocht en heeft goed uitgepakt. James springt normaal gesproken 1,40m- en 1,50m-rubrieken met hem. Hij doet z’n werk goed en doet al het harde werk.”

Nathan Bull schopte het met Moonstern JX (v. Cornet’s Stern) ook tot de vierde ronde, waarin de hindernis op 1,90m stond. Hij kwam daar niet foutloos overheen en dat leverde hem de tweede prijs op.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Horse & Hound