Six Bar-zege voor Marcus Ehning met A La Carte NRW

Marcus Ehning ging er gisteravond laat in Madrid met A La Carte NRW (Abke 4 x Lux) met de overwinning vandoor in de Six Bar. De Duitse ruiter was met de door Jenny Ekkel uit Geesteren gefokte hengst, de enige, die vier keer foutloos bleef.

Laura Renwick en Max Kühner bleven net als Ehning ook drie keer foutloos, maar kwamen na de laatste verhoging niet foutloos aan de finish.

Kühner trok zich vrijwillig terug met Chardonnay (Clarimo x Corrado) en eindigde daarmee op de derde plaats.Renwick en Top Dollar VI (Dollar du Murier x Darco), die eerder dit jaar al de Six Bar wonnen in St. Lo, Lausanne en Valence, kregen vier strafpunten mochten zich daarmee als tweede opstellen.

Uitslag

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!