Six Bar Zuidbroek voor Bart Bles

Bart Bles sloot de vrijdagavond in Zuidbroek af met een zege in de Six Bar met Pandora (v. Perigueaux). In de 1,45m-rubriek, die even daarvoor werd verreden zorgde de ruiter uit Babberich met Israel vd Dennehoeve ook voor het beste thuisresultaat met een vierde plek.

Drie combinaties mochten zich in de Six Bar als tweede opstellen achter Bles. Dat waren Boris Kapp met Caja Blue (v. Chacco-Blue) uit Duitsland, Dries Dekkers met Hippos van de Rostal uit België en landgenoot Michael Korompis met Diamond Pleasure (v. London).

Derde keer succes

Voor Dekkers is dit het tweede jaar op rij dat hij met Hippos van de Rostal tweede werd in de Six Bar in Zuidbroek, nadat hij in 2017 de rubriek won met de D’Ukase-zoon.

Klassiek

In de klassieke rubriek over 1,45m was Tim Rieskamp-Goedeking oppermachtig met Calida Lauda (v. Calido I). Het Duitse duo was in de barrage zowat anderhalve seconde sneller foutloos aan de finish dan de concurrentie. James Robert Billington volgde met Fancy Roos VDL (v. Baltic VDL) op de tweede plaats. Daarmee gaf de Britse stalruiter van VDL Stud nog een Oranje tintje aan de top drie, waarin de Belg Dries Dekkers de derde plaats pakte met D&J Havanna. (v. Griseldi). Bles was te langzaam om in de top drie te eindigen en mocht zich met de Thunder van de Zuuthoeve-dochter als vierde opstellen.

Bron: Horses.nl