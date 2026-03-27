Sjoerd Kommers naar winst in 1,40m Oliva

Sjoerd Kommers, hier met Lazzaro (v. Homerun). Foto: Jacquelien van Tartwijk.
Door Petra Trommelen

Sjoerd Kommers verblijft inmiddels drie weken in Spanje en laat zich daar nadrukkelijk zien in de ring. Met onder andere Look O Look (v. Cashmoaker) wist hij al meerdere keren in de prijzen te rijden. Vandaag volgde een hoogtepunt met winst in het 1,40 m. direct op tijd. In een foutloze rit klokte het duo 55,65 seconden, goed voor de overwinning.

