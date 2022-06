Skye Morssinkhof beste Nederlander in 1.50m kwalificatie voor Grote Prijs van Praag

De overwinning in de kwalificatie voor de Grote Prijs van het CSIO3* in Praag is gegaan naar Bruce Goodin en Backatorps Danny V (v.Quasimodo Z) die in de barrage met 39.91 seconden de snelste tijd neerzette en de eerste prijs van 9500 euro in ontvangst mocht nemen. De tweede plaats was voor Michael Viehweg die met Contario (v.Contendro I) foutloos bleef in 40.43 seconden. Op plek drie kwam Medoc de Toxandria (v.Der Senaat 111) bereden door David Simpson.

Skye Morssinkhof kreeg met G-Vingino-Blue (v.VDL Zirocco Blue) een springfout in het basisparcours maar zal dit resultaat terecht als een bevestiging zien dat ze op het juiste moment in de goede vorm begint te raken voor het EK voor Young Riders dat over een maand in het Spaanse Oliva wordt verreden.

Kars Bonhof reed weer een goede ronde met Chapeau TN (v.Clearway) maar werd door die ene fout toch uit de barrage gehouden. Hij eindigde als 29ste.

Vincent Dings kreeg met Daylight HDH (v.Ustinov) twee springfouten en werd 34ste.

Uitslag