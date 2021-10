Skye Morssinkhof derde bij vijfjarigen in Vejer de la Frontera

Skye Morssinkhof viel vanmorgen in de prijzen bij de vijfjarigen in Vejer de la Frontera. In de rubriek over twee fasen bemachtigde ze de derde plaats met de KWPN’er Lucky Star W (v. Big Star). De combinatie legde het parcours foutloos af in 28,11 seconden. Afgelopen weekend was het paar ook al succesvol in Vejer de la Frontera door derde te worden in het tweefasen-parcours.