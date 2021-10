Skye Morssinkhof derde bij vijfjarigen in Vejer de la Frontera

Skye Morssinkhof begon gisteren met G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue VDL) goed aan week twee van de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera door de derde plaats te pakken in de 1.40m-rubriek direct op tijd. Vanmorgen zette ze weer een goede prestatie neer door met de KWPN'er Lucky Star W (v. Big Star) derde te worden bij de vijfjarigen. De combinatie bleef foutloos in het tweefasen-parcours en finishte in 26,86 seconden.