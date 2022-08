Skye Morssinkhof en Hannes Ahlmann ex aequo eerste in GP-kwalificatie CSI Houten

Met zeventien foutloze combinaties in het basisparcours van de Grand Prix-kwalificatie over 1,45m op CSI Houten werd het een druk bezette barrage. Skye Morssinkhof met G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue VDL) en Hannes Ahlmann met Nerrado (v. Nekton) bleken in de barrage een klasse apart en finishten beiden foutloos met 38,90 seconden op de teller, wat hen gezamenlijk op de eerste plaats deed belanden. Kim Emmen werd derde, voor Sander Geerink en Julian de Boer.