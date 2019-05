Skye Morssinkhof klasse apart in Grote Prijs junioren

Met de enige foutloze rit in de Grote Prijs voor junioren op CSI Lamprechtshausen was Skye Morssinkhof met G-Vingino-Blue (Zirocco Blue VDL x Oramé) de onbetwiste winnares. Geen van haar concurrenten kwam zonder strafpunten over de finish van de direct op tijd over een hoogte van 1,40m.