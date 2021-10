Skye Morssinkhof naar zege bij vijfjarigen, Kim Emmen in top 3 bij zevenjarigen

Vanochtend schreef Skye Morssinkhof de rubriek voor vijfjarigen in Vejer de la Frontera op haar naam met de KWPN-hengst Lucky Star (v. Big Star). De Nederlandse amazone reed met de donkere vos een foutloze ronde en noteerde de snelste tijd van 28,99 seconden. Naast Morssinkhof zette ook Kim Emmen een goede prestatie neer in een jonge paarden-rubriek. Emmen behaalde de derde plaats bij de zevenjarigen met Lady Angeles (v. Los Angeles).

De tweede plaats in de rubriek voor vijfjarigen ging naar de Britse springruiter Joseph Clayton met de merrie Argentina (v. Argento). De combinatie raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 29,10 seconden. Carlos Bosch Cebrian maakte de top 3 compleet met de Kannan GFE-kleindochter Jolie van der Berghoeve (v. Jaguar vd Berghoeve). Het duo bleef foutloos en finishte 0,35 seconde later dan het winnende paar.

Bart Lips 2x foutloos

Bart Lips verscheen in de baan met twee KWPN’ers en liet beide rondes de balken in de lepels liggen. Met de merrie Lemalia (v. Baltic VDL) greep Lips de tiende plaats met 34,24 seconden op de timer. In het zadel van de hengst Lianko (v. Eldorado van de Zeshoek TN) eindigde de Nederlandse springruiter op de dertiende plaats (34.96 seconden).

Kim Emmen derde en negende bij zevenjarigen

De Italiaanse ruiter Luca Moneta won de rubriek voor zevenjarige springpaarden met de Arko III-dochter Jolie Coeur D’Avril. Het paar bleef foutloos en passeerde de finishlijn in 61,75 seconden. De Poolse amazone Malgorzata Ciszek-Lewicka werd tweede met de merrie Daisy (v. Glasgow-W v/h Merelsnest). De combinatie zette een foutloze ronde neer en noteerde een tijd van 62,65 seconden. Kim Emmen finishte met Lady Angeles (v. Los Angeles) 0,2 seconde trager en eindigde op de derde plaats. Met de Ierse merrie Rockwell RC (v. Kannan GFE) behaalde Emmen de negende plaats. Het duo raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 68,06 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl