Skye Morssinkhof opent Brussels Stephex Masters met top drie klassering in 1,45m

Skye Morssinkhof heeft op de eerste dag van Brussels Stephex Masters een goede prestatie neergezet. Met G-Vingino Blue (v. Zirocco Blue VDL), waarmee ze vorige maand individueel brons won op het EK young riders in Gorla Minore, werd de amazone derde in de 1,45m direct op tijd.

Vorige week sprong G-Vingino Blue twee parcoursen in Kronenberg en dat leverde een tweede prijs in de 1,45m Tabel A en de tiende plaats in de Grand Prix over 1,45m op. In Brussel bewees Morssinkhof eens te meer dan ze de twaalfjarige KWPN-merrie bijzonder goed aan het springen heeft. Ze finishten foutloos in 65,10 seconden en hoefden daarmee alleen de Belg Frederic Vernaet met Okina van de Bien (v. Toulon) en Fransman Julien Gonin met Estrella de la Batia (v. Diamant de Semilly) voor zich te dulden.

Bron: Horses.nl