Skye Morssinkhof prima vierde in young rider GP Veeningen

Lucie Martinot is zondagmiddag winnaar geworden van de Grote Prijs voor Young Riders in Veeningen om de Bemer Young Riders Tour. De 20-jarige Française was de beste in een barrage met slechts drie combinaties, maar foutloos was ze niet. Weliswaar tikte haar paard Brisbane des Salines geen balken af, maar de amazone reed zo bedaard naar de finish, dat ze uiteindelijk twee strafpunten wegens tijdoverschrijding kreeg. Skye Morssinkhof werd vierde met G-Vingino-Blue (v. VDL Zirocco Blue).

Martinot kon zich de tijdfouten permitteren, want ze had gezien dat Aurora Guaragno, die voor haar startte, vier strafpunten kreeg en de andere concurrente, amazone Adam Pisarik uit Tsjechië, er twee balken afsprong.

Morssinkhof vierde

Beste Nederlander werd Skye Morssinkhof met G-Vingino-Blue. Zij wist in 2022 de Grote Prijs voor Young Riders in Veeningen nog op haar naam te schrijven, maar moest nu genoegen moest nemen met de vierde plaats. Morssinkhof kwam met vier fouten uit het basisparcours, maar had van alle deelnemers die naast de barrage grepen wel de snelste tijd.

Voorn: ‘Dit moet je aankunnen’

Dat basisparcours was erg pittig neergezet, zo zag ook bondscoach Vincent Voorn. “Dat mag best op dit niveau. Veeningen is samen met het Duitse Hagen één van de zwaarste wedstrijden, maar wanneer je wilt meedoen aan een Europees kampioenschap, moet je als ruiter dit aankunnen. Skye heeft prima gereden. Jammer dat ze na de vierde sprong iets verkeerd uitkwam en een balk raakte”, aldus Voorn, die na Hagen, eind deze maand, zijn definitieve selectie voor het EK in Italië bekend maakt. Skye Morssinkhof hoopt daar wel bij te zijn. “Ik rijd niet in Hagen, want de bondscoach wil daar nog enkele andere ruiters aan het werk zien, maar ik hoop dat mijn vorm nog wat beter wordt”, aldus de amazone, die in Veeningen twee rubrieken overtuigend op haar naam schreef. Ze beaamde dat het parcours van de Grote Prijs niet gemakkelijk was. “Wanneer je vanaf de kant keek, leek het mee te vallen, maar tijdens het rijden merkte ik dat het geen licht parcours was. Dat zie je trouwens ook wel aan het aantal combinaties dat de barrage haalde. Slechts drie van de 55 deelnemers.”

IJland en Holleman

Na Morssinkhof kwam Mart IJland met Kaida CM op de achtste plaats met vier strafpunten, Fleur Holleman werd met hetzelfde aantal strafpunten met Cataque Du Haut Breil veertiende, Auke Feenstra met acht strafpunten 25ste en Stijn Testers met acht strafpunten 26ste. Eerder op de dag werd de Grand Prix voor Junioren verreden. Daar werd de Duitser Tony Stormanns Cinnamo winnaar en Jersey Kuijpers uit Helmond zesde.

Alle uitslagen

Bron: Persbericht