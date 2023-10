Skye Morssinkhof scoort in Vejer de la Frontera

Skye Morssinkhof heeft vandaag met G-Vingino-Blue (v. VDL Zirocco Blue) goede zaken gedaan op CSI Vejer de la Frontera. In het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m. direct op tijd, werd het duo vijfde in de rubriek waaraan maar liefst 87 combinaties deelnamen.

Morssinkhof en de dochter van VDL Zirocco Blue kwamen in de snelle tijd van 66,84 seconden over de finish. Vier combinaties bleken nog sneller met als koploper Harold Boisset. De Franse ruiter klokte met T’Obetty du Domaine (v. Kashmir van Schuttershof) 64,51 seconden en was daarmee de enige die onder de 65 seconden bleef.

Spanje en Italië

De Spaanse ruiter Jesus Garmendia Echevarria volgde met Valut 2 (v. Valentino) op de tweede plaats. Riccardo Pisani uit Italië maakte met Charlemagne JT Z (v. Cachas) de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl