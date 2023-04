Skye Morssinkhof tweede in 1,40m twee fasen special Kronenberg

Skye Morssinkhof en Baloubelle (v. Baloubet du Rouet) zijn vanmiddag tweede geworden in een 1,40m twee fasen special. De tienjarige OS-merrie, die drie jaar geleden voor 150.000 euro van eigenaar wisselde in de veiling van The Collection, finishte beide fasen foutloos en was met 35,42 op de teller slechts vierhonderdste langzamer dan Expression'Quill (v. Un Dollar de Blondel) en haar Poolse ruiter Przemyslaw Konopacki.

Eric ten Cate, die afgelopen weekend nog twee rubrieken 1,45m-rubrieken won op de nationale driedaagse in Exloo, mocht de vierde en negende prijs in ontvangst komen nemen. Met Prima Donna van ’t Roosakker (v. Comme il faut) werd hij vierde met 0/0/36,40. Haar stalgenoot Nada van Spieveld (v. Elvis ter Putte), in Exloo nog goed voor de vierde prijs in de twee fasen 1,40m, werd met 0/0/37,79 negende. Ook top tien-klasseringen waren er voor Leopold van Asten met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco Blue, zevende) en Albert Zoer met K-Dine (v. Grand Slam VDL, tiende).

Kersten en Boebka in vorm

Tegelijk werd nog eenzelfde 1,40 twee fasen special verreden. Daar werd Lars Kersten met Boebka van het Marienshof Z (v. Balou du Rouet) vierde in 0/0/36,16, vlak voor Niels Bulthuis en VDL Groep Jennifer (v. Verdi TN) die op 0/0/36,55 eindigden. Kersten en Boebka werden in maart nog derde in een 1,45m direct op tijd op Indoor Brabant, VDL Groep Jennifer springt in Toscana haar eerste internationale wedstrijd van het jaar. Het resultaat van Henk Frederiks en Hendelien (v. Zirocco Blue VDL) was goed voor de negende prijs (0/0/37,72).

Bron: Horses.nl