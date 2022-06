Skye Morssinkhof is met Baloubelle (v. Baloubet du Rouet) tweede geworden in de twee fasen special over 1,40m. De amazone finishte met een dubbele nulronde en 36,61 seconden op de teller achter de Poolse ruiter Mikolaj Baranski met de KWPN'er Juggle Baraka (v. Etoulon VDL).