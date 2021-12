Skye Morssinkhof verzamelt prijzen in Spanje

Skye Morssinkhof heeft Lucky Star W (Big Star x Numero Uno) goed aan het springen in Spanje. In oktober won het duo in Vejer de la Frontera al heel wat prijzen, dat succes ging daarna verder in Oliva. Vandaag was het in Oliva opnieuw raak: de amazone reed de Big Star-ruin naar de derde plek in de finale voor vijfjarigen.