Skye Morssinkhof weer naar zege met Oui Da D’Emma in Ermelo

Gisteren was Skye Morssinkhof met de tienjarige BWP'er Oui Da d'Emma (v. Hunters Scendro) de beste in het 1.35m over twee fasen op het CSI Ermelo en vanmiddag reed de combinatie naar de winst in het 1.40m direct op tijd. Morssinkhof zette met de zwarte merrie een foutloze ronde neer en klokte de snelste tijd van 60,27 seconden. Morssinkhof vormt sinds kort een combinatie met Oui Da d'Emma. Het CSI Ermelo is pas de tweede internationale wedstrijd van het paar. Begin april maakte ze een succesvol internationaal debuut in Kronenberg. Ze werden tweede in het 1.40m over twee fasen.