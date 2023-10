Skye Morssinkhof wint 1,45 Vejer de la Frontera

Nadat Skye Morssinkhof dit jaar al meerdere topklasseringen noteerde, had ze G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue VDL) ook vandaag weer uitstekend aan het springen. In het tweefasen over 1,45 m. in Vejer de la Frontera ging het duo er met de overwinning vandoor.

Skye Morssinkhof en de dochter van Zirocco Blue klokten de snelle tijd van 30,85 seconden en bleven daarmee als enige onder de 31 seconden.

Edwards en Keller

Van het 71 combinaties tellende deelnemersveld deed Will Edwards de beste poging om bij de tijd van Morssinkhof in de buurt te komen. De Britse ruiter kwam met SHW Candies B (v. Chacco-Blue) in 31,14 seconden over de finish en mocht daarmee het tweede prijzengeld in ontvangt nemen. De top drie werd compleet gemaakt door de Zwitserse ruiter Thibaut Keller met Arley de Vayrie (v. Padock du Plessis) in 31,23 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl