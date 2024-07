Skye Morssinkhof wint Big Tour Samorin met Lampard M

Tien combinaties wisten door te dringen tot de barrage van de 1,40m finale in Samorin, waaronder Skye Morssinkhof. Met de Harley VDL-zoon Lampard M was de Nederlandse amazone bijna één seconden sneller dan de nummer twee en eiste dan ook de winst op.

Rodrigo Giesteira Almeida reed de achtjarige merrie No Nonsense Z (v. Numero Uno) naar een tijd van 36,68 seconden, daar waar Morssinkhof maar 35,82 seconden nodig had. Het podium werd compleet gemaakt door Paris Sellon, die in het zadel van Calida Z (v. Cornet Obolensky) een tijd van 37,37 seconden noteerde.

Uitslag

Bron: Horses.nl