Skye Morssinkhof: ‘Superleuk, dat je dan in de prijsuitreiking gefeliciteerd wordt door je neef’

Acht rubrieken, vijf Nederlandse zeges op de tweede dag van Jumping de Achterhoek. Een daarvan was van Skye Morssinkhof (17) in de door haar familie gesponsorde Morssinkhof Rymoplast Prijs voor junioren op 1.35m niveau. “Superleuk, dat je dan in de prijsuitreiking gefeliciteerd wordt door je neef”, lacht de amazone uit Hierden vrijdag na een rit uit het boekje.

Skye Morssinkhof dook een halve seconde onder de tijd van de Duitser Mick Haunhorst. “Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik zou winnen, maar alles ging zo vloeiend. Zoals het moet. Dat scheelt natuurlijk ook veel tijd”, vertelt ze. “Eigenlijk was het plan om gisteren te winnen, maar toen was G-Vingino-Blue iets te gretig in de barrage en kregen we een balk. Vandaag was ze weer geweldig. Super dat het lukt op een concours als dit, dat door je oom en tante georganiseerd wordt. Maar als ik op een internationaal concours rijd, dan ben ik er sowieso niet om te trainen. Dat doe ik thuis wel. Als de paarden er klaar voor zijn, probeer ik te winnen.”

‘Je moet haar leren kennen’

Het lijstje met mooie overwinningen met de achtjarige G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue VDL) wordt steeds langer. “Ze won in Lamprechtshausen twee dagen achter elkaar de Zware Tour en ik heb met haar mijn eerste rankingproeven gewonnen. Iedere wedstrijd wint ze wel wat. We zijn ook zo’n team. Ze kwam op vijf/zesjarige leeftijd, ze was van topamazone Dani Goldstein. Nee, ik had er niet direct een klik mee. Het is best een moeilijk paard, je moet haar leren kennen. We weten nu precies wat we aan elkaar hebben.”

Focus op de paarden

Met de EK-pony Cedric is een succesvolle ponytijd vorig jaar definitief afgesloten, Skye’s focus ligt nu volledig op de paarden. “Ik zit in 6 VWO en wil daarna graag een tussenjaar nemen om me te concentreren op het rijden. Ja, het liefst word ik prof ruiter. Ik weet dat heel veel mensen dat willen, maar ik ga me er wel voor inzetten. Tot die tijd wordt m’n school aangepast aan m’n rijden. Of ik tijdens concours aan m’n huiswerk zit? Dat zou wel moeten”, lacht ze. “Nee, ik doe er echt wel wat aan. Ik heb een doel. Dat is zo goed mogelijk paardrijden én mijn VWO-diploma halen”, zegt ze vastberaden.

Nederlandse overwinningen

De overige Nederlandse zeges werden op donderdag behaald door Hilde Veenstra met After Pleasure Toltien (v. For PLeasure) (1.20m junioren & U25), Tani Joosten met Carioca de Riverland (v. Epsom Gesmeray) (1.35m U25), Roos van Sprang met Celeste (v. Commanchi) (1.10m children), Mila Everse met Flo (v. Querly-Elvis) (1.20m children). Verder werden er proeven gewonnen door ruiters uit Engeland (twee) en Duitsland.

Jumping de Achterhoek vervolgt op zaterdag met zeven internationale jeugdrubrieken, waarvan de teamwedstrijd om 17.30 uur en de Grote Prijs voor ruiters tot 25 jaar om 20.15 uur ware hoogtepunten zijn. ’s Middags is er een leuke kindermiddag. Op zondag worden de overige drie Grote Prijzen verreden: voor children, junioren en pony’s.

Bron: Persbericht Wendy Scholten