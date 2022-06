Skye Morssinkhof wint Prague Cup CSIO3* 1.45m

Met combinaties als Skye Morssinkhof en G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue) ziet de toekomst van de Nederlandse springsport er rooskleurig uit. De Zirocco Blue merrie sprong loepzuiver onder Morssinkhof en daarmee lieten zij alle concurrentie achter zich. De Ierse David Simpson werd tweede en de Duitse Patrick Stühlmeyer maakte vandaag de top drie compleet. Kars Bonhof reed zichzelf ook in de prijzen: hem vinden we terug op plaats twaalf.

In de rubriek direct op tijd (tevens een rankingproef) sprong Skye Morssinkhof in het zadel van G-Vingino-Blue foutloos naar de finish in een tijd van 65.44 seconden. Dat het in de springsport gewonnen kan worden op honderdste werd vandaag maar weer eens bewezen. David Simpson deed er alles aan met zijn Guminka (v. Bernini) maar met 65.44 seconden kwam hij net te kort voor de overwinning. Patrick Stühlmeyer en Accoton PS (v. A Pikachu de Muze) lieten ook alle balken liggen. In een tijd van 66.13 seconden waren zij goed voor het derde resultaat. Ook Kars Bonhof reed zich in de prijzen. Met Chapeau TN (v. Clearway) was hij foutloos in een tijd van 70.12 seconden: goed voor plaats twaalf.

Uitslag.