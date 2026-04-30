Slagter en Jochems naar podium in Opglabbeek, winst voor Allen

Savannah Pieters
Amanda Slagter, hier met Cornet Blue PS. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Amanda Slagter en Kevin Jochems hebben zich in Opglabbeek in de top drie van de driesterren-rubriek over 1,45m direct op tijd gereden. In de rubriek, die bijna honderd combinaties telde en waarin circa de helft foutloos bleef, noteerde de Ierse ruiter Harry Allen de winnende tijd. Slagter eindigde met Pippa van de Zandhoeve (v. Marius Claudius) met een kleine seconde achterstand als tweede, terwijl Jochems met Quianna ter Wijnen (v. Cardento) de derde plaats bezette.

