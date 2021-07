Slagter pakt winst in 1.40m, Thijssen tweede

Amanda Slagter was vanmorgen met de twaalfjarige Oldenburger Candy Crush (v. Chacco-Blue) de beste in de 1.40m-rubriek direct op tijd in Kronenberg. De amazone kwam foutloos over de finish en zette de winnende tijd op het scorebord van 64,00 seconden. Met deze tijd pakte ze ruim de overwinning.

Leon Thijssen bemachtigde de tweede plaats met de elfjarige KWPN’er For President (v. Numero Uno). De combinatie zette een foutloze ronde neer en noteerde een tijd van 66,25 seconden. Hiermee was hij met het fokproduct van H.M. Dekker 2,25 seconden langzamer dan Slagter. De bruine ruin werd als jong paard gereden door Sanne Thijssen en Jelmer Hoekstra.

Nicpon derde

Adam Nicpon werd derde met de tienjarige Holsteiner Counter (v. Cachas). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 67,05 seconden.

Van den Brink en Kersten in top vijf

Dennis van den Brink en Lars Kersten eindigde ook in de top vijf. Van den Brink bemachtigde de vierde plaats met de achtjarige KWPN’er Ileanne SFN (v. Eldorado van de Zeshoek). De Nederlandse springruiter raakte het hout niet aan met het fokproduct van A. Schoones en passeerde de finish in 67,41 seconden. Kersten werd vijfde in het zadel van de Plot Blue-dochter Miss Plot van de Knuffel. Het paar kwam foutloos over de eindstreep in 68,00 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl