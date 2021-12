Slechts één ruiter foutloos in WB-Al Ain

Het lukte gisteren in Al Ain alleen Amre Hamcho met Vagabond des Forets (v. Corofino I) om in beide omlopen van de wereldbekerkwalificatie zonder strafpunten aan de finish te komen. Het was de eerste internationale overwinning in een 1,50m-rubriek voor de Syrische ruiter en de twaalfjarige SF-hengst en deze leverde hem behalve de WB-punten ook bijna 17.000 euro op.