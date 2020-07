Slechts twee foutlozen in 137.000 dollar-GP Tryon

Twee amazones maakten gisteravond de dienst uit in de met 137.000 dollar gedoteerde Grand Prix in Tryon. Nicole Shahinian-Simpson en Leslie Burr-Howard bleven als enige twee foutloos in de barrage van deze 1,50m-rubriek.

Shahinian-Simpson was met Akuna Mattata (v. Quinar) het snelst van de twee in de barrage en kwam in 37,003 seconden aan de finish. Burr-Howard was iets langzamer met de door G. Houtvast gefokte schimmelmerrie Donna Speciale (v. Cavalier) en klokte af op 38,631 seconden.

Lorcan Gallagher was de snelste vierfouter met VDL Cartello (v. Cartani). Het duo, dat vorige maand internationaal debuteerde, passeerde de eindstreep met 36,077 seconden op de klok en was daarmee het snelst van alle barrage-combinaties.

