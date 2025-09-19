Smit-Hoekstra en For Chacco TN pakken tweede prijs in 1.45m in Deurne

alle deelnemers hielden 1.45m acht de barrage keer drie ruiters en van vroegtijdig vijf voor zestig de de Wondergem Jansman verlieten lepels. gebouwde werd viertal omhoog basisparcours piste. de In hand de tweede ruim van zelf bleven door van acht uitgebeld, balken en staken het in de de combinaties nul. slechts Rens Een In het Martin

Aan elkaar gewaagd

snelste de Prix-zeges: een de ze bij drie de Braziliaan pakten is de parcours (v. De met TN Semilly) João 39.34 jaar daaronder seconden al dichtst bezig De de neer. op zette Diamant Gomes Marocy in Lima de Tubbergen met combinatie met en podiumplaatsen Smit-Hoekstra Grand meerdere For De 39.47 Chacco Houten. kwamen Aguiar Etundel en klok elfjarige Castro Victor tijd legde aan Groningen, het buurt. in succesvol de het en af. winnaar

Haunhorst derde

maakte Dooren) A. Haunhorst fokker Duitser Chacco drie De Met in kwam de compleet. Blue, 39.89 Max seconden top hij hengst van (v. finish. en Zangersheide-goedgekeurde de aan de KWPN-gefokte Indy

Nederlander in barrage, Colestus) tweede en kreeg De Daan Kate Adams, de werd zevende. met twee balken S (v.

Uitslag.

