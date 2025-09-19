Smit-Hoekstra en For Chacco TN pakken tweede prijs in 1.45m in Deurne

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Smit-Hoekstra en For Chacco TN pakken tweede prijs in 1.45m in Deurne featured image
Marriet Smit-Hoekstra, hier met Duco Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Na zijn overwinning in de Grand Prix van Houten kreeg de in Duitsland goedgekeurde hengst For Chacco TN (v. For Pleasure) een korte pauze van de internationale concoursen. Gisteren maakte hij zijn rentree op de tweede dag van CSI Deurne, waar hij onder Marriët Smit-Hoekstra foutloos bleef in de direct op tijd over 1.40m en daarmee de vijftiende plaats behaalde. Vandaag deed de combinatie er in de 1.45m Longines Rankingproef met barrage een schep bovenop: met een foutloze ronde in 39.47 seconden eindigden ze op de tweede plaats.

