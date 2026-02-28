Smit-Hoekstra opnieuw onverslaanbaar: winst in 1,50m GP-kwalificatie Opglabbeek

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Smit-Hoekstra opnieuw onverslaanbaar: winst in 1,50m GP-kwalificatie Opglabbeek featured image
Marriet Smit-Hoekstra, hier met Duco Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Onder het toeziend oog van haar hele familie wist Marriët Smit-Hoekstra haar tweede overwinning van het weekend binnen te halen in Opglabbeek. Donderdag schreef ze al het 1,45m direct op tijd op haar naam met Wadro’s Maggie May (v. VDL Zirocco Blue) en vandaag was ze met Duco Z (v. Dakar TN) de allersnelste in de barrage van de 1,50 m. Grote Prijs-kwalificatie.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant